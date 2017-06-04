Фронтовая Горловка: вечером снова «перемирили»

На протяжении субботнего вечера на окраинах города шли боевые действия.

Как обычно, периодически работали зенитки — на юго-западе по всей видимости пытались сбить БПЛА. С наступлением темноты «зашумели» север и северо-восток. Сначала в районе Зайцево было слышно стрелковое, но вскоре местные жители сообщили о применении бронетехники, в т. ч. танка. Бои начали стихать лишь после часа ночи.

По прежнему неспокойно на участке Ясиноватая/Авдевка, под обстрел попали Старомихайловка (по некоторым данным пострадали семь частных домов), Красногоровка (здесь осколочное ранение шеи получила местная жительница) и Марьинка. Также активные боевые действия велись в районе аэропорта и Докучаевска.