Сегодня отмечается День Святой Троицы

Праздник Троицы отмечается на 50 день после Пасхи.

В воскресенье, 4 июня, отмечается один из главных христианских праздников – День Святой Троицы. Праздник отмечается на 50-й день после Пасхи, поэтому он также называется Пятидесятницей.

Свое первое название праздник получил в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед своим вознесением на небеса.

Как повествует книга Деяния святых Апостолов, после вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после Воскресения Христова. У евреев тогда был великий праздник Пятидесятницы в память Синайского законодательства. Все апостолы вместе с Божией Матерью, другими учениками Христовыми и прочими верующими находились в одном доме в Иерусалиме. Тогда им было явлено видимым образом Третье Лицо Святой Троицы: шумом с неба, ветром, огненными языками пламени.

В евангельской традиции схождение Святого Духа описывается как пламя, языки которого окружили каждого из апостолов, после чего они обрели «дар языков» — стали говорить на разных, не известных им раньше языках. Именно поэтому День Святой Троицы именуется также днем рождения Христианской Церкви.

В этот день верующие украшают жилище свежими побегами березы, любистком, аиром, мятой, чабрецом, полынью. Поэтому Троицу в народе называют «зеленым» праздником.

Также к Троице принято проводить обряды очищения — от уборки в доме до очищения от грешных мыслей.

Понедельник, наступивший после Праздника Святой Троицы, посвящен Третьей Ипостаси Пресвятой Троицы — Святому Духу, и называется Духов День.

Что можно делать на Троицу

На Троицу воспевают Отца, Сына и Святого Духа и поминают усопших. В воскресенье в храмах проходит одна из самых красивых служб в году, а после Божественной литургии совершается вечерняя в память о снисхождении Святого Духа на апостолов.

На службу в этот день принято приходить с ветками березы, клена или дуба, а также полевыми цветами, а затем засушивают их и хранят за иконами.

Считается, что если сватовство и знакомство с родителями пройдут на Троицу, брак будет крепким и долгим.

Что нельзя делать на Троицу

В этот праздник нельзя шить, печь и работать на огороде. По поверьям, тех, кто работает в этот день ждут напасти.

В народе верили, что на Троицу приходят мифические существа — мавки и русалки, поэтому нельзя одному идти в лес или на поле. Кроме того, нельзя купаться, поскольку русалки могут затянуть на дно.

На Троицу нельзя назначать свадьбу, поскольку семью ждут напасти.

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