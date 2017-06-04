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Переселенец делает фото, которые заставляют задуматься

Воскресенье, 4 июня, 2017

Александр Водолазский из Горловки после вынужденного переезда до Кривого Рога сменил профессию машиниста локомотива на фотографа.

«Когда оказался в Кривом Роге, начал с поиска работы. Сделал пейзажные фотографии. Они понравились жителям города. Мне предложили сделать выставку. После выставки поступило предложение попробовать себя в качестве оператора», — говорит Александр.

Фотографией увлекся во время срочной службы в армии. Тогда впервые попробовал делать снимки чужой фотокамерой.

«Когда приехал домой, купил фотоаппарат и начал серьезно заниматься фотографией. Как-то встал выбор между квартирой и фотоаппаратом. Мы с женой собирали деньги на квартире. Экономили каждую копейку. Тогда же узнал, что продается фотоаппарат Nikon. Жена сказала, что квартира подождет. Знала, что для меня это очень важно, — продолжает. — Любимых направлений в работе не имею. Чаще всего фотографирую счастье во всех его проявлениях. Люблю делать снимки с поучительным смыслом».

В Кривом Роге стал автором фотокалендаря «Вместе к успеху». Герои его фотографий – земляки, переселенцы из Луганской и Донецкой областей, которые начали жизнь на новом месте.

«Календарь выпустили для того, чтобы поставить его в «коридорах власти». Чтобы переселенцы были на виду и о них не забывали. Сожалею только, что формат календаря не позволяет полностью рассказать истории этих людей. А они того стоят. Поразила девушка, которая организовала помощь для переселенцев в Дружковке. При этом сама переселенка, на то время была беременной. Другая женщина — Елена Цемедан, которая переехала из Донецка в Киев. Она создала на Facebook страницу «Донецкие-Киевские», бизнес-платформу, детскую школу. Дала себе установку – каждый год помогать не менее 600 людям. Помогла решить проблемы многим переселенцам», — рассказывает Александр.

Gazeta.ua



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