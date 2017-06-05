В компании «Вода Донбасса» рассказали о помощи из Швейцарии

Как говорится в сообщении пресс-службы предприятия первая часть гуманитарного груза от правительства Швейцарии была получена 2 июня.

Коагулянт для фильтровальных станций поступил в Донецк, Мариуполь, Покровск и далее будет доставлен на Славянскую, Артемовскую, Часовоярскую, Новолуганскую, Красноармейскую, Великоанадольскую, Старокрымские №1 и №2, Донецкую, Макеевскую, Верхнекальмиусскую, Енакиевскую, Волынцевскую, Ольховскую, Горловские №1 и №2, Грабовскую фильтровальные станции.