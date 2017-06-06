Фронтовая Горловка: на КПВВ задержана женщина, предлагавшая силовикам взятку за провоз медикаментов

На контрольном пункте въезда/выезда в Майорске пограничники Краматорского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через линию разграничения партии медицинских препаратов.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, во время оформления на выезд в неподконтрольный Луганск гражданка Украины, которая ехала в автомобиле «ВАЗ», предложила правоохранителям 5 тысяч гривен в обмен на пропуск транспортного средства без осмотра.

Офицер пограничного ведомства отказался от предложения и отправил автомобиль на досмотр. В ходе проверки в его салоне были обнаружены медицинские препараты на общую сумму 28 тысяч гривен.

Гражданку и выявленные медикаменты переданы работникам ГФС.