Фронтовая Горловка: вечером стреляли меньше обычного

В воскресенье о стрельбе местные жители сообщили только вечером, хотя периодически неспокойно было на севере от города, но, к счастью, в интенсивные бои не переросли.

После наступления темноты «зашумел» участок от Майорска до Зайцево. Позднее и до полуночи на юго-западе стреляли из з/у (традиционная охота на БПЛА). После 23 час. до Горловки некоторое время доносились тяжелые «бахи» со стороны авдеевской промзоны.

По прежнему сложная обстановка сохраняется на мариупольском направлении, под Марьинкой, Красногоровкой, на участках Ясиноватая/Авдеевка и Докучаевск/Новотроицкое.