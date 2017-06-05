Украина попала в десятку «мирного» антирейтинга

Украина попала в десятку наименее мирных стран планеты. Наша страна занимает 8 место с конца рейтинга «Глобальный индекс мира-2017″. Об этом пишет издание «Гордон».

Готовя рейтинг, исследователи опирались на исследование, которое учитывало общие показатели безопасности, социальной защищенности, имеющиеся внутренние и внешние конфликты и уровень милитаризации стран.

Такие исследования Институт экономики и мира проводит ежегодно с 2008 года.

Рейтинг самых воинственных стран мира возглавляет Сирия. Также в этой десятке, наряду с Украиной и Сирией Афганистан, Ирак, Южный Судан, Йемен, Сомали, Ливия, Судан и Центрально-Африканская республика.

А вот наиболее мирными странами в этом году является Исландия, Новая Зеландия и Португалия.