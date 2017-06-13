В Донецкой области выросла средняя зарплата

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и обособленных подразделений юридических лиц (с численностью наемных работников 10 и больше человек) Донецкой области (без учета части зоны АТО) в апреле 2017 года составила 7332 грн. По сравнению с предыдущим месяцем, то есть мартом 2017 года, средний уровень оплаты труда увеличился на 3,1%, по сравнению с апрелем 2016 года – на 19,8%.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Донецкой области.

Апрельская зарплата выше среднего показателя по Украине (6659 грн) на 10,1%. Как и прежде, регион занимал второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в апреле был в Киеве – 10788 грн, самым низким – в Тернопольской области, где он составил 5152 грн).

Среднемесячная зарплата в январе–апреле 2017 года составила 6922 грн. Номинально она возросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 22,4%, реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) повысилась на 7,9%. В апреле 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем реальная зарплата возросла на 2,1%, по сравнению с апрелем 2016 года – на 5,6%.

По уровню средней заработной платы в апреле 2017 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности оказались работники торговли (16810 грн), что связано с единовременными и другими выплатами в сфере оптовой торговли.

От 7 до почти 10 тыс.грн начислено в апреле одному штатному работнику металлургического комплекса (9760 грн), предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки (8928 грн), угольной промышленности (8889 грн), финансовой и страховой деятельности (8730 грн), машиностроения (7820 грн), сферы государственного управления (7622 грн), предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (7422 грн), предприятий по производству химических веществ и химической продукции (7046 грн).

От 5 до 6 тыс.грн составила зарплата работников транспорта (6109 грн), пищевой промышленности (5928 грн), строительства (5772 грн), легкой промышленности (5023 грн), образования (5016 грн).

Менее 5 тыс.грн начислено в апреле работникам здравоохранения и оказания социальной помощи (4794 грн), сельского хозяйства (4644 грн).

Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 мая 2017 года составила в области (без учета части зоны АТО) 355,2 млн.грн, или 16,3% всех долгов по ее выплате в Украине (2185,2 млн.грн). Невыплаченная зарплата эквивалентна 11,4% фонда оплаты труда, начисленного за апрель (в среднем по Украине – 4,1%).

В течение апреля долги по зарплате увеличились на 31,6 млн.грн, или на 9,8%. По сравнению с 1 января 2017 года они больше на 91,9 млн.грн, или на 34,9%.

Задолженность по зарплате на экономически активных предприятиях области (без учета части зоны АТО) на 1 мая 2017 года составила 315,8 млн.грн, или 88,9% всех долгов. Это на 11,1% больше, чем было на 1 апреля, и на 38,3% больше по сравнению с 1 января 2017 года.

В промышленности в течение апреля задолженность перед работниками экономически активных предприятий увеличилась на 5,2%, составив на 1 мая 257,1 млн.грн, или 81,4% долгов экономически активных предприятий всех видов деятельности. Из них 14,5 млн.грн не выплачено работникам угольной промышленности, что по сравнению с задолженностью на 1 апреля меньше на 37,1%, однако в 1,7 раза больше, чем было на начало 2017 года. Увеличились в апреле на 2,9% долги по заработной плате работникам экономически активных предприятий машиностроения и на 1 мая 2017 года достигли 201,4 млн.грн.