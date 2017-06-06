Осовременивание пенсий: на сколько вырастет пособие

С 1 октября в Украине изменится размер пенсий. Произойдет это благодаря процессу осовременивания, которое проводит Кабмин, что позволит увеличить ее размер для многих граждан.

Как написал на своей странице в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман, повышение пенсии коснется около 9 млн. украинцев, «отдавших всю жизнь добросовестному труду».

По его словам, маляр и инженер со стажем в 37 лет, получающие сейчас 2334 грн., начиная с октября будут получать 2961 грн., т.е. более чем на 600 грн. больше.