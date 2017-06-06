Фронтовая Горловка: вечером снова «охотились за птицами»

В понедельник, 5 июня, бои в окрестностях города были слышны и днем, и вечером.

В течение дня горловчане сообщали о стрельбе из минометов в районе Зайцево и ж/м Изотовский.

После наступления темноты зенитные установки применялись сразу на нескольких направлениях. До полуночи «вечерняя охота по птицам» была слышна как на юго- и северо-западе, так и на северо-востоке.

Более интенсивно проходили бои под Ясиноватой и Авдеевкой, а также в других близко расположенных к Донецку населенных пунктах. На мариупольском направлении «досталось» Павлополю, где зафиксировано несколько попаданий в здание местной школы.