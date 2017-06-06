Сколько еще выходных положено в 2017-м и как взять отпуск так, чтобы зарплата выросла

Эта неделя началась с выходного. Нерабочий день в честь Троицы перенесли с воскресенья на понедельник, а рабочую неделю сократили до четырех дней. Уже в 2018 году такую норму законодательства чиновники планируют отменить для всех официальных праздников, кроме Троицы и Пасхи (эти даты каждый год совпадают с воскресеньем).

Летом 2017-го украинцы будут отдыхать два дополнительных дня – 28 июня и 24 августа. Следующей праздник только осенью – 14 октября Украина отмечает День защитника отечества. Учитывая, что этот день совпадает с субботой, выходной перенесут на понедельник. Сайт «Сегодня» выяснил, сколько в этом году будут отдыхать наши сограждане и как взять отпуск и не потерять часть зарплаты.

Какие выходные положены в 2017-м

Согласно ст. 67 КЗоТ, если праздничный день совпадает с субботой или воскресеньем, выходной переносят на понедельник. В результате украинцы в октябре будут отдыхать три дня подряд – с 14 по 16 октября.

Сколько еще выходных будет в этом году:

28 июня (среда) – выходной, День Конституции

24 августа (четверг) – выходной, День независимости

14 октября (суббота) – выходной, День защитника отечества

Всего в 2017-м будет 11 выходных в связи с праздниками, 105 еженедельных выходных. Если к этому прибавить 24 дня отпуска, получится, что украинцы за год отдыхают 140 дней – это 38% от всего года. Большое количество праздников вредит экономике страны, уверена экс-советник министра экономического развития Яника Мерило. «Есть в Украине такое феноменальное явление – постоянные выходные, а потом удивляемся, почему экономика не растет. Особенный абсурд – перенос рабочих и выходных. Если праздник выпал на выходной надо отметить дополнительным выходным. Может, мы лидер в мире по эффективности труда? Или выбиваемся в лидеры по размеру ВВП, поэтому можем себе это позволить? Хотя и реальные мировые лидеры не могут позволить себе постоянные праздники», – написала Яника Мерило во время новогодних праздников в Facebook.

Отметим, в большинстве постсоветских стран на год выпадает 11 выходных дней в честь праздников. Дополнительно 13 выходных – в России, Австрии. 14 выходных – в Испании, Мальте. К слову, Испания занимает одно из первых мест по количеству праздничных выходных среди всех стран Европейского союза. Кроме положенного двухдневного «уикэнда», испанцы ежедневно отдыхают два-три часа после обеда (во время сиесты закрывается большинство магазинов и госучреждений).

В 2018-м некоторые праздники планируют отменить

Институт памяти несколько недель назад презентовал законопроект, согласно которому календарь праздников для украинцев кардинально изменится. Если документ поддержат парламентарии, уже в следующем году вместо 11 праздничных выходных останется только девять.

Восьмого марта и девятого мая остаются праздничными днями: концерты и официальные мероприятия никто отменять не планирует, однако выходных в эти дни не будет. «Поскольку празднования государственных праздников должно способствовать восстановлению исторической памяти и формированию национальной идентичности граждан Украины, на статус государственного могут претендовать только те даты и события, которые соотносятся с государственными и историко-культурными «, – поясняют в документе.

Кроме того, переносить выходной, который совпадает с субботой или воскресеньем, не будут (кроме выходных на Пасху и Троицу).

Какие дни останутся выходными:

День памяти и примирения – 8 мая

День Конституции – 28 июня

День Независимости – 24 августа

День защитников Украины – 14 октября

Новый год – 1 января

Рождество – 7 января

Пасха – дата меняется

День Святой Троицы – дата меняется

День труда – 1 мая

Кроме того, в календаре появятся новые праздничные (но рабочие) дни. К примеру, Институт памяти предлагает узаконить целый перечень скорбных дней.

Когда лучше взять отпуск

Согласно закону, отпуск украинцам оплачивается работодателем. Однако при этом за один день отпуска платят меньше, чем за один рабочий день. Связано это с особенностями расчета отпускных. Чтобы посчитать, сколько заплатят за один день отпуска, нужно высчитать свою среднюю зарплату за календарный день за прошедший год. Для примера, украинец с зарплатой в 8000 гривен и рабочей неделей с понедельника по пятницу за один рабочий день зарабатывает 400 гривен. А за один день отпуска может получить 266,6 гривни (с учетом, что зарплата за прошлый год не менялась).

Если взять отпуск с понедельника по пятницу (на пять дней), месячная зарплата снизится с 8000 до 7330 гривен. А если взять отпуск на полную неделю, то можно рассчитывать на зарплату в 7866 гривен. Если же оформить отпуск на девять дней (с субботу по понедельник, «захватив» две субботы и два воскресенья), то зарплата в месяц с отпуском будет даже выше, чем обычая – 8400 гривен. Так, если вместо пяти дней отпуска использовать девять (с учетом выходных до и после отпуска), то размер зарплаты увеличится.

Напомним, каждому сотруднику положен отпуск продолжительностью 24 календарных дня. Согласно ст. 12 Закона об отпусках, 24 дня можно разделить на несколько частей. При этом основная часть отпуска должна быть не меньше 14 календарных дней. Если за прошедший год отпуск не используется, на следующий его можно перенести только по согласию с работодателем. При этом после увольнения весь неиспользованный отпуск компенсируется деньгами. Например, если проработать 13 месяцев и за это время ни разу не пойти в отпуск, а после уволиться, работодатель обязан выплатить компенсацию 26 дней отпуска (два дня за каждый поработанный месяц).

К слову, выходные дни в честь праздников в продолжительность отпуска не засчитываются. Если, к примеру, взять отпуск на семь дней с 19 августа, отдыхать можно не неделю, а восемь дней (24 августа выходной в честь Дня Независимости).

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