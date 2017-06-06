«Донбасс Арена» зарастает бурьяном

Известный журналист и блогер Денис Казанский опубликовал свежие фотографии территории прилегающей к «Донбасс Арене».

Стадион находится в Донецке на неподконтрольной Украине территории.

«Заброшенная «Донбасс Арена» потихоньку зарастает бурьянами. Газоны одичали, пруд превратился в болотце, повсюду сорняки. Витрина русского мира», — написал Денис в Facebook.

Тем временем ФК «Шахтер», который вынужден играть за пределами родного города, начал подготовку харьковского стадиона «Металлист» к следующему сезону. Работы по реновации газона стадиона уже начаты 1 июня.