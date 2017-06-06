Фронтовая Горловка: на «Стироле» новый директор?

Похоже, что власти «ДНР» назначили нового директора ГП «Стирол» — организации, которая управляет имуществом завода «Стирол» в Горловке.

Так, новым главой госпредприятия стал Максим Чепак. На это обратили внимание пользователи соцсетей.

По словам местных жителей, он уже успел поздравить сотрудников завода с Днем работника химической промышленности.

Горловчане рассказывают, что Чепак по профессии является юристом и руководит заводом уже около двух недель. Причины назначения нового директора ГП «Стирол» неизвестны.

Предыдущим главой ГП «Стирол» был Артем Сердюков, его представили сотрудникам завода 12 апреля. До работы на химическом концерне он был руководителем «Почты Донбасса».

Горловский завод «Стирол» принадлежит холдингу Ostchem украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. 1 марта власти «ДНР» объявили о вводе внешних администраций на около 40 предприятий украинских олигархов, в том числе Рината Ахметова и Дмитрия Фирташа.

Новая администрация начала работу на «Стироле» в апреле. Позже руководители завода заявили, что к концу лета планируют запустить цех по производству органических материалов до конца лета на 50%. На данный момент «Стирол»производит пластиковые стаканчики.

Типичная Горловка