Сборная Украины сенсационно проиграла Мальте

Накануне отборочного матча против Финляндии, который состоится 11 июня, украинцы провели спарринг с мальтийцами.

Стоит отметить, что до этого момента Украина с Мальтой не встречалась, но команды «стран-карликов» регулярно обыгрывала и даже ни разу не пропускала. В стартовом составе на поле вышли пять горняков: Андрей Пятов, Ярослав Ракицкий, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, а также покинувший клуб Александр Кучер. На второй тайм Андрей Шевченко поменял десять игроков и дал возможность проявить себя еще четырем игрокам «Шахтера»: Богдану Бутко, Сергею Кривцову, Ивану Ордецу, Максиму Малышеву и играющему в аренде в «Заре» Эдуарду Соболю.

Единственный гол был забит соперником на 14-й минуте после розыгрыша углового, в оставшееся время как сине-желтые ни пытались, но даже отыграться не сумели, хотя имели для этого немало моментов.