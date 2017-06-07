В «ДНР» решили открыть отделения иностранных банков

Среда, 7 июня, 2017
«С представители дружественных государств начаты переговоры об открытии в ДНР отделений иностранных банков», говорится в сообщении.
«Те государства, которые нас признали, ведут с нами переговоры в части открытия своих банков. Мы думаем, что скоро произойдут какие-то изменения», — заявили представители самопровозглашенной республики.
По их мнению, «наличие конкурентной среды даст толчок более интенсивному развитию банковской сферы».
В настоящее время «ДНР» официально признана лишь двумя, находящимися в таком же статусе субъектами — Южной Осетией и «ЛНР».