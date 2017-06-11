 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Госдолг Украины приблизился к отметке в 75 миллиардов долларов

Воскресенье, 11 июня, 2017

По итогам апреля текущего года Государственный долг Украины подобрался к отметке в 1,973 триллиона гривен или 74,31 миллиарда долларов. По данным Министерства финансов, эта цифра выросла на 21,12 миллиарда гривен.

Только с начала текущего года госдолг возрос на 4,7 процента. При этом в течение апреля этот показатель снижался на 0,18 процентов, но затем возрос на 0,45 %.

Большая часть этой суммы является долгом в долларах США и составляет 42,28 % от общей суммы в долларах. Еще 30,82 % Украина должна в гривне и 6,44 % в евро. Помимо этого, менее одного процента Украина задолжала в канадских долларах и иенах.

Для сравнения еще в октябре 2016 года Госдолг Украины составлял 68,61 миллиардов долларов.

КП в Украине



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования