Госдолг Украины приблизился к отметке в 75 миллиардов долларов

По итогам апреля текущего года Государственный долг Украины подобрался к отметке в 1,973 триллиона гривен или 74,31 миллиарда долларов. По данным Министерства финансов, эта цифра выросла на 21,12 миллиарда гривен.

Только с начала текущего года госдолг возрос на 4,7 процента. При этом в течение апреля этот показатель снижался на 0,18 процентов, но затем возрос на 0,45 %.

Большая часть этой суммы является долгом в долларах США и составляет 42,28 % от общей суммы в долларах. Еще 30,82 % Украина должна в гривне и 6,44 % в евро. Помимо этого, менее одного процента Украина задолжала в канадских долларах и иенах.

Для сравнения еще в октябре 2016 года Госдолг Украины составлял 68,61 миллиардов долларов.

КП в Украине