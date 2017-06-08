Фронтовая Горловка: бои продолжаются, пропала связь

О боевых действиях в окрестностях города жители начали сообщать с самого утра среды.

По их словам, приблизительно с 8 час. тяжелое применялось на севере, северо-западе. Затем, на протяжении дня было тихо, а к ночи снова начали стрелять. Некоторое время были слышны отдаленные звуки боев в стороне авдеевской промзоны, откуда доносились тяжелые «бахи», а также стрельбу из зенитных установок на юго-западе.

Кроме того, в Горловке, как и в Донецке и Макеевке, Харцызске и Торезе, а также в ряде других городов региона, пропала мобильная связь «МТС-Украина». Это сразу встревожило горловчан, так как зачастую связь «глушат» при перемещении техники, например, что впоследствии приводит к обострению ситуации и новым жертвам.

Позднее стало известно, проблемы со связью фиксируются вплоть до Луганска, а в «ДНР» уже назвали причину — диверсия на объектах связи.