Фронтовая Горловка: пытался проехать без проверки

На ближайшем от Горловки КПВВ в Майорске пограничный наряд заметил автомобиль «ГАЗ», который выехал из транспортного коридора и начал двигаться в направлении неподконтрольной территории вне КПВВ.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, пограничники Краматорского загону догнали автомобиль. Выяснилось, что водитель пытался провезти через линию соприкосновения продукты питания – молочные и колбасные изделия. Общая сумма товара составила около 100 тысяч гривен.

Нарушителя вместе с грузом передали работникам ГФС.