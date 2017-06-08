Фронтовая Горловка: мобильная связь начала восстанавливаться

Работа оператора «МТС-Украина» частично восстановлена утром, 8 июня.

Об этом сообщили местные жители. Напомним, вчера вечером мобильная связь полностью пропала в Горловке, Донецке, Макеевке, Харцызске и Торезе, а также в ряде других городов региона вплоть до Луганска.

Тем временем, в соцсетях появилась информация со ссылкой на луганскую радиостанцию, что «с 1 июля «МТС» прекращают работу на подконтрольной «ЛНР» территории».

Стоит отметить, что с началом боевых действий перебои мобильной связи фиксируются регулярно.