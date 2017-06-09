Фронтовая Горловка: ночью грохотало тяжелое

В течение дня периодически происходили боевые действия, но они, к счастью, развития не имели и в соцсетях горожане о них не сообщали.

Чего не скажешь о ситуации, которая сложилась с наступлением темноты. Ближе к 21 час. из зенитных установок стрелять начали на севере и юго-западе.

«Уже как обычно очередная охота на птиц», — сообщили очевидцы.

К 23 час. с применением бронетехники разгорелся бой в районе Широкой Балки. Позже, здесь и западнее, стала слышна артиллерия. Минометы и тяжелое применялись, как минимум, до часа ночи.