Куда девается уголь из зоны АТО

По словам и.о. гендиректора компании «ДТЭК Энерго» Дмитрия Сахарука, уголь с неподконтрольных территорий пытаются продавать Турции и Испании за полцены.

Как рассказал на пресс-конференции представитель компании, предпринимаются попытки поставлять его в Турцию и Испанию.

Представители ДТЭК провели работу с потенциальными покупателями, предупредив о происхождении угля, поэтому его будут тщательно проверять в странах прибытия.

Как заявил Сахарук, рынок в России переполнен и уголь из Донбасса готовы продавать за рубеж по заниженной цене — до 50%.

По имеющейся у него информации, используется порт в Ростове, откуда отправляют сравнительно небольшие корабли.