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В Донецкой области в два раза подняли тарифы на воду

Пятница, 9 июня, 2017

Новые тарифы на водоснабжение и водоотведение для абонентов КП «Вода Донбасса» окончательно утвердила Нацкомиссия по вопросам регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Тарифы на питьевую воду для субъектов хозяйствования повышены до 8,41 грн./м3, повышение стоимости на 71.4%. Для тех, кто не является субъектом хозяйствования, цена поднимется до 20,35 грн./м3 и соответственно вырастет в 2,1 раза.

Стоимость технической воды составит 4,36 грн./м3 и вырастет в 5,5 раз.

А централизованное водоотведение подорожает в 2,1 раза и будет стоить 9,79 грн./м3

В компании считают, что доходы от услуг водоснабжения и водоотведения не обеспечивают 100-процентного возмещения расходов предприятия и не являются экономически обоснованными.

Новости Донбасса



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