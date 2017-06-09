ОБСЕ увеличивает число наблюдателей на Донбассе

Порошенко призвал главу ОБСЕ активизировать консультации по введению полицейской миссии.

Президент Украины провел встречу с главой ОБСЕ Себастьяном Курцом, передает пресс-служба главы государства.

Во время официальной встречи Порошенко призвал Курца активизировать консультации по введению полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе. Он подчеркнул, что Россия продолжает нарушать минские соглашения и применяет тактику запугивания по отношению к наблюдателям ОБСЕ.

Как передает Укринформ, на пресс-конференции действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что намерен увеличить количество наблюдателей на Донбассе до тысячи человек.

Также в организации рассматривают возможность обеспечения наблюдателей необходимыми техническими средствами, чтобы улучшить контроль за территорией.

Как известно, на данный момент на Донбассе задействовано 700 наблюдателей миссии.

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