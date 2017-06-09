ОБСЕ увеличивает число наблюдателей на Донбассе

Пятница, 9 июня, 2017
Порошенко призвал главу ОБСЕ активизировать консультации по введению полицейской миссии.
Президент Украины провел встречу с главой ОБСЕ Себастьяном Курцом, передает пресс-служба главы государства.
Во время официальной встречи Порошенко призвал Курца активизировать консультации по введению полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе. Он подчеркнул, что Россия продолжает нарушать минские соглашения и применяет тактику запугивания по отношению к наблюдателям ОБСЕ.
Как передает Укринформ, на пресс-конференции действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что намерен увеличить количество наблюдателей на Донбассе до тысячи человек.
Также в организации рассматривают возможность обеспечения наблюдателей необходимыми техническими средствами, чтобы улучшить контроль за территорией.
Как известно, на данный момент на Донбассе задействовано 700 наблюдателей миссии.