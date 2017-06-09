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Фронтовая Горловка: Захарченко пообещал помощь многодетным семьям сотрудников «Стирола»

Пятница, 9 июня, 2017

Сорок многодетных семей, в том, числе горловского «Стирола», перешедшего под контроль «ДНР», получат материальную помощь и наборы продуктов.

Как заявил лидер самопровозглашенной республики Александр Захарченко, «на следующей неделе 40 многодетных семей получат помощь в виде денежных выплат и продуктовых наборов. Это семьи сотрудников предприятий с внешним управлением, в том числе Енакиевского металлургического завода и завода «Стирол».

Как сообщалось ранее, по состоянию на 23 мая в штате предприятия насчитывалось 347 человек. 27 специалистов работают по внешнему совместительству. Еще около 50 человек выполняли работы по договору-подряду.



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