Фронтовая Горловка: Захарченко пообещал помощь многодетным семьям сотрудников «Стирола»

Сорок многодетных семей, в том, числе горловского «Стирола», перешедшего под контроль «ДНР», получат материальную помощь и наборы продуктов.

Как заявил лидер самопровозглашенной республики Александр Захарченко, «на следующей неделе 40 многодетных семей получат помощь в виде денежных выплат и продуктовых наборов. Это семьи сотрудников предприятий с внешним управлением, в том числе Енакиевского металлургического завода и завода «Стирол».

Как сообщалось ранее, по состоянию на 23 мая в штате предприятия насчитывалось 347 человек. 27 специалистов работают по внешнему совместительству. Еще около 50 человек выполняли работы по договору-подряду.