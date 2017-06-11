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В Украине могут запретить молоко частных домохозяйств

Воскресенье, 11 июня, 2017

Не исключено, что с нового года в Украине введут новые стандарты производства молока. Украинских коров нужно будет доить по европейским стандартам. Сейчас все молоко делят на пять сортов: экстра-класс, высший сорт, первый, второй и несортовой. В странах ЕС признают только три сорта молока.

С 1 января 2018 вступят в силу изменения в стандарты и у нас. Останется тоже три сорта молока — экстра-класс, высший и первый. Это означает, что молоко второго сорта и несортовое не сможет поступать на перерабатывающие предприятия.

По данным правительства, сейчас около 25% всего производимого молока подпадает именно под эту категорию. Эксперты говорят, что цены на качественное молоко из-за новых ГОСТов измениться не должны, а вот тем, кто не может обеспечить качество, придется нести дополнительные затраты.

- Решение абсолютно правильное и полезное с точки зрения потребителя, — говорит руководитель аналитического отдела консалтинговой компании «ААА» Мария Колесник. — После его внедрения на переработку не будет попадать молоко второго сорта и некондиционное. Таким образом, качество украинских молочных изделий повысится. Домохозяйствам, которые производят молоко низкого качества, стоит объединяться в кооперативы, чтобы повысить качество продукта – покупать охладительную технику, сертифицировать коров, ветеринарный надзор. На цене конечного продукта это существенно не отразится, потому что крупные производители скупают только качественное молоко, а оно и сейчас существенно дороже некондиционного.

По словам эксперта, сейчас некоторые перерабатывающие предприятия дают гранты фермерам на поддержку таких кооперативов, которые повышают качество производимого молока.

КП в Украине



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