Фронтовая Горловка: юго-запад «шумел» до самого утра

В течение дня горожане о боевых действиях не сообщали, а вот вечером снова началось…

Где-то с 18 час. жители юго-западной части города слышали «бахи», но отдаленно. На севере начали стрелять ближе к 20 час. Позднее, горловчане рассказали о сложной ситуации на северо-западе, где были слышны как исходящие, так и прилеты. На этом же направлении также интенсивно применялись пулеметы. После 22 час. в стороне Широкой Балки «загупали» минометы, а к полуночи тяжелым загремел и северо-восток.

После полуночи наиболее активно боевые действия велись на юго-западе, но далеко за чертой города. Спустя несколько часов затишья на этом же направлении бои продолжились и не стихали уже до самого утра.