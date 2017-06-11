Минобразования хочет установить фиксированный госзаказ в вузах Донбасса — Гриневич

Минобразования хочет установить фиксированный государственный заказ в вузах Донецкой и Луганской областей. Об этом сказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич сегодня в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

«Министерство образования вместе с с народными депутатами внесли законопроект, и мы также готовы внести эти изменения, чтобы в высших учебных заведениях Донецкой и Луганской областей мы сделали фиксированный государственный заказ, поскольку они оказались в трудной ситуации. Я надеюсь, что на следующей неделе вы примете этот закон, потому что он очень важный для Донецкой и Луганской областей», — сообщила она.

ОстроВ