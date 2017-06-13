Ефремова оставили под стражей еще на два месяца

Бывшему народному депутату Александру Ефремову вновь продлили срок содержания под стражей. Экс-глава фракции Партии регионов останется под стражей до 6 августа. Следующее заседание суда запланировано на 26 июня. Об этом сообщает Луганское областное телевидение.

Прокуроры настаивали, что в случае изменения меры пресечения обвиняемый может как влиять на свидетелей, так и скрываться от суда. Адвокаты, в свою очередь, указывают, что пока ни одного свидетельства вины Ефремова в суде не звучало. Обвиняемый также настаивает, что доказательств против него нет, а риски — надуманные.

Дело Александра Ефремова на рассмотрении Старобельского суда почти полгода. За это время допросили только десятую часть свидетелей обвинения.

Экс-регионалу инкриминируют государственную измену, организацию захвата здания СБУ в Луганской области, организационное содействие в создании так называемой «ЛНР». Действие ранее выбранной судом меры пресечения заканчивалось 12 июня.

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