При въезде на неподконтрольную территорию забирают продукты — ОБСЕ

Об этом говорится в одном из последних отчетов ОБСЕ.

Согласно информации, миссия продолжает осуществлять мониторинг ситуации с гражданским населением на контрольных пунктах въезда/выезда.

Так, наблюдатели, находившиеся на КПВВ, расположенном на автодороге Н15 возле комбината «Каргилл» в подконтрольном «ДНР» пос. Кременец (16 км к юго-западу от Донецка), видели, как у трех гражданских лиц (мужчина и две женщины в возрасте от 51 до 59 лет) изъяли продукты, перед тем как им разрешили проследовать в неподконтрольные правительству районы. Члены «ДНР» на КПВВ сообщили представителям специальной мониторинговой миссии, что 19 мая была введена новая норма о ввозе товаров в неподконтрольные правительству районы, вносящая поправки в предыдущий порядок. В соответствие с новой нормой ввоз свинины, а также изделий из свинины в неподконтрольные правительству районы запрещен.