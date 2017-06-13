Фронтовая Горловка: два мирных жителя подорвались на мине

В течение дня полной тишины не было, подтверждением тому стал разбитый в Жованке дом, но горловчане стали сообщать о боях только вечером.

По полученной от них информации, начиная с 18 час., стрелять начали на юго-западе, кроме стрелкового различного калибра применялись гранатометы и иногда минометы.

Ближе к 20 час. на северо-востоке прогремел взрыв. Позднее стало известно, что на мине подорвался автомобиль, в котором ехали мужчина и женщина. Информации о состоянии пострадавших пока нет.

После 21 час. с севера и северо-запада стало слышно тяжелое, а с 22 час. — минометы. Такая ситуация некоторое время сохранялась и после полуночи.