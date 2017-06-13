Фронтовая Горловка: электричество в Жованку проведут по измененному проекту

Об этом на своей странице в Facebook cообщил главы Зайцевской военно-гражданской администрации Владимир Веселкин.

По его словам, первые полгода, когда Жованка осталась без электричества, власти не могли получить со стороны «ДНР» разрешение восстановить электроснабжение со стороны Горловки, но так и не дождались.

Тогда решили вести линию с подконтрольной территории, разработали проект и даже успели выполнить около 25 % работ, но не смогли протянуть ЛЭП через простреливаемое поле, т.к. не получили гарантий режима тишины с другой стороны, поэтому в проект были внесены изменения. Теперь ЛЭП будут отведены глубже в тыл, что обезопасит их от обстрелов, также, воможно. удастся даже несколько снизить стоимость работ.

Напомним, в мае ситуация достигла критической отметки и жители Жованки были готовы перекрывать трассу Горловка-Бахмут для привлечения внимания к проблеме.