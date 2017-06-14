В «ДНР» задержали крупного чиновника

Как говорится в сообщении, «в «ДНР» по подозрению в коррупции задержали первого заместителя министра доходов и сборов республики Александра Михайлова».

Согласно информации, «задержан первый заместитель министра доходов и сборов «ДНР» Александр Михайлов отстранен от занимаемой им должности и находится под следствием. Ему инкриминируется получение взяток в особо крупных размерах и превышение служебных полномочий».

В то же время «охота» не закончена — в «ДНР» отметили, что сейчас «ведется следствие и не исключено, что в деле могут возникнуть и другие лица, причастные к коррупционным схемам».