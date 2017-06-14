Фронтовая Горловка: гром и минометы

Весь вечер и ночь под аккомпанемент грозового дождя в окрестностях города продолжались боевые действия. Шли они и сегодня утром.

О возобновлении боев горловчане начали сообщать после 18 час. Сначала они рассказали об обстреле района Зайцево, потом о применении минометов в стороне Широкой Балки. Весь вечер ситуация на этих направлениях не изменялась и сохранялась такой до глубокой ночи. Кроме того, всю ночь было активно светлодарское направление.

В среду на юго-западе с утра «работали» минометы, не было спокойно и севере.

Тревожные новости приходят из других населенных пунктов региона. В Новоазовском районе убита женщина 1939 г. р. Накануне ночью в результате боевых действий в Петровском районе Донецка погибли мать и сын. Снова под обстрел попала Авдеевка, где осколочное ранение получила местная жительница.