Сайдик побывал в Донецке и Луганске

Представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик посетил неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик совершил поездку в отдельные районы Донецкой и Луганской областейв период с 10 по 13 июня. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ.

«Посол Сайдик принял приглашение Апостольского Нунция в Украине посетить католические общины в Донецке и Луганске совместно с Епископом-помощником Харьковско-Запорожской епархии», — говорится в сообщении.

Еще одна цель визита посла Сайдика состояла в том, чтобы из первых рук получить информацию о социально-экономических последствиях мер, введенных с начала этого года обеими сторонами (прекращение грузовых перевозок через линию соприкосновения с ОРДО и ОРЛО и введение «внешнего управления» для компаний под юрисдикцией Украины в ОРДО и ОРЛО), а также проблемы водоснабжения.

112.ua