 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

В Украине сегодня вступает в силу закон о запрете георгиевской ленты

Четверг, 15 июня, 2017

Новый закон предусматривает, что публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты наказывается штрафом от 850 до 2 тыс. 550 грн.

Закон о введении административной ответственности за изготовление и пропаганду георгиевской ленты вступит в силу 15 июня, сообщается на сайте Верховной Рады.

Законодательный акт  № 2031-VIII дополняет Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей об изготовлении и пропагандае георгиевской ленты.

Закон предусматривает, что публичное использование, демонстрация или ношение ленты наказывается штрафом от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-2 тыс. 550 грн) с конфискацией ленты.

За повторную пропаганду георгиевской ленты предусматривается штраф до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (5 тыс. 100 грн) или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленты.

Положения новой статьи Кодекса об административных правонарушениях не распространяются на случаи использования георгиевской ленточки на документах государственных органов, выданных до 1991 года; в экспозициях музеев; на оригиналах боевых знамен; на государственных наградах, которыми награждались до 1991 года и на протяжении 1991-2015 годов в связи с годовщинами событий Второй мировой войны; на надмогильных сооружениях.

Гордон



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования