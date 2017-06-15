В Украине сегодня вступает в силу закон о запрете георгиевской ленты

Новый закон предусматривает, что публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты наказывается штрафом от 850 до 2 тыс. 550 грн.

Закон о введении административной ответственности за изготовление и пропаганду георгиевской ленты вступит в силу 15 июня, сообщается на сайте Верховной Рады.

Законодательный акт № 2031-VIII дополняет Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей об изготовлении и пропагандае георгиевской ленты.

Закон предусматривает, что публичное использование, демонстрация или ношение ленты наказывается штрафом от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-2 тыс. 550 грн) с конфискацией ленты.

За повторную пропаганду георгиевской ленты предусматривается штраф до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (5 тыс. 100 грн) или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленты.

Положения новой статьи Кодекса об административных правонарушениях не распространяются на случаи использования георгиевской ленточки на документах государственных органов, выданных до 1991 года; в экспозициях музеев; на оригиналах боевых знамен; на государственных наградах, которыми награждались до 1991 года и на протяжении 1991-2015 годов в связи с годовщинами событий Второй мировой войны; на надмогильных сооружениях.

Гордон