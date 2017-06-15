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Порошенко на банковских процентах дополнительно заработал 1,2 млн. грн.

Четверг, 15 июня, 2017

За прошлый год президент задекларировал 12,2 миллиона гривен доходов.

Доходы президента Украины Петра Порошенко за 2016 год выросли еще на 1 млн 252 тыс. грн. Проценты по вкладам выплатил его же Международный инвестиционный банк.

Эта информация появилась на сайте Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Напомним, за 2016 год Порошенко задекларировал 12,2 млн грн доходов. Из них зарплата составила 366,3 тыс. грн, то есть в среднем по 30,5 тыс. грн ежемесячно.

Месяц назад, в начале мая, президент дополнительно задекларировал за 2016 год 865 тыс. грн процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке.



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