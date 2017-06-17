Фронтовая Горловка: админкомиссия оштрафовала горловчан на 30 тысяч рублей

Таковы итоги заседания административной комиссии.

«На заседании было рассмотрено 84 административных протокола, из них: нарушение правил пользования жилыми помещениями – 13 протоколов; нарушение правил благоустройства, санитарного содержания, обеспечения чистоты и порядка города – 28 протоколов; нарушение правил торговли на рынках города – 17 протоколов; заведомо ложный вызов спецслужб –13 протоколов; нарушение правил торговли работниками торговли, гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью – 11 протоколов; нарушение правил содержания собак и кошек – 1 протокол; нарушение тишины в населенных пунктах и общественных местах – 1 протокол,» — говорится в сообщении местных властей.

По итогам рассмотрения комиссией вынесено штрафов на общую сумму 30 450 российских рублей, четверо граждан получили предупреждение, 6 дел закрыто в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения.