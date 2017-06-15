Фронтовая Горловка: всю ночь били из тяжелого

Как уже сообщалось, в среду, 14 июня, бои в окрестностях города начались с самого утра.

Затем на протяжении дня было относительно тихо, а наиболее «горячий» период происходил традиционно вечером. Ближе к 20 час. активные боевые действия с применением тяжелого начались на северо-западе, причем с наступлением темноты становилось только громче.

После 21 час серьезные бои завязались уже на нескольких направлениях, Было слышно, как стрелковое, пулеметы и минометы, так и тяжелое. Сначала горожане сообщали о мощных исходящих, но глубокой ночью начались и прилеты… Тяжелое продолжало греметь практически до утра.

Утром появились сообщения о том, что ночью под обстрел попал жилой сектор поселка Сухая Балка: погиб 52-летний мужчина.