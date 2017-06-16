Мэра Бахмута Алексея Реву суд признал виновным в коррупции

Артемовский городской суд постановил признать мэра Бахмута Алексея Реву виновным в совершении административных коррупционных правонарушений.

Как говорится в сообщении пресс-службы НАПК, установлено, что «мэр Бахмута нарушил требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов».

В частности, на заседаниях сессий Артемовского городского совета при рассмотрении вопросов о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства, утверждение проектов землеустройства и предоставления земельных участков в аренду предприятию своей жены, он нарушил правила урегулирования конфликта интересов.

В Национальном агентстве также сообщили, что судья объявил Алексею Реве устное замечание за каждое правонарушение в отдельности и освободил его от административной ответственности по малозначительности содеянного.