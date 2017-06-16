Получателей субсидий будут проверять

В Минфине и Минсоцполитики рассказали о подготовке два законопроектов, которые позволят «перезапустить» процесс верификации получателей субсидий на коммунальные услуги.

Нововведения предусматривают появление социальных инспекторов, которые будут проверять, действительно ли семьи нуждаются в финансовой помощи от государства. Ревизоры будут работать на местах, для чего создадут целую структуру во главе с региональными руководителями.

В случае принятия законов инспекторы начнут работать уже в следующем году.