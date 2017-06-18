В Донецке и Макеевке начался демонтаж рекламных конструкций

В центре городов уже убрали несколько десятков рекламных бордов.

Как сообщают жители Донецка, рекламные конструкции демонтировали по проспекту Дзержинского, проспекту Павших Коммунаров, пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Университетская, а также по улице Текстильщиков.

В Макеевке также был демонтирован ряд бордов, но по словам местных жителей, эти рекламные конструкции имели признаки аварийного состояния, так как за ними уже больше двух лет никто не следил, а металлическое полотно частично оторвалось.

По заявлениям представителей «ДНР», в 2016 году на подконтрольной ей территории прошли перерегистрацию более 30 рекламных организаций, которые владеют около 400 рекламными конструкциями. Остальные рекламные конструкции перешли в собственность ГП «Продвижение».

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