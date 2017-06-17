Фронтовая Горловка: вечером по-прежнему неспокойно

В течение пятницы горловчане о боевых действиях почти не сообщали, но с наступлением темноты началось…

Вечером бои гремели практически на всех направлениях. Так, около 20 час. минометами «зашумели» север и юго-запад. Кроме того, «бахи», похожие на исходящие, раздавались на северо-западе. К 21 час. местные жители рассказали, что ррйон Широкой Балки попал под обстрел. В это же время на участке от Майорска и до Зайцево завязались ближние бои. Схожая ситуация складывалась и несколько западнее.

После полуночи стрелять стали меньше, но на севере/северо-западе бои не стихали еще, как минимум, час.

Также не прекращаются боевые действия с участием вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, под Авдеевкой, в районе Песков, на мариупольском направлении.