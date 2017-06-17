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Около 750 тыс. детей на Донбассе могут остаться без чистой питьевой воды, — ООН

Суббота, 17 июня, 2017

Примерно 400 тысяч человек, включая 104 тысячи детей, по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой области четверо суток были лишены доступа к безопасной питьевой воде.

В результате боевых действий в районе расположения важных объектов гражданской инфраструктуры почти 750 тыс детей на востоке Украины могут остаться без чистой питьевой воды. Такая ситуация чревата вспышкой инфекционных заболеваний. Об этом предупредила представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Афшан Хан, передает Центр новостей ООН.

«На этой неделе из-за эскалации вооруженных столкновений и, в частности, обстрелов были повреждены две станции по очистке воды Южнодонбасского водопровода. В результате примерно 400 тысяч человек, включая 104 тысячи детей, по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой области четверо суток были лишены доступа к безопасной питьевой воде», — сказала она.

В четверг вечером бригаде ремонтников удалось восстановить разрушенную систему водоснабжения.

По словам представителя ЮНИСЕФ, около трех миллионов человек на востоке Украины зависят от водоочистительных систем, вокруг которых сейчас происходят бои.

112.ua



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