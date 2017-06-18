Фронтовая Горловка: снова слышны «Грады»…

В субботу стрелять начали еще до полудня, но основные события развернулись вечером.

Как сообщили местные жители, ближе к 11 час. «зашумели» север/север-запад, а также юго-запад. Чуть позднее очевидцы уточнили, что на западных окраинах «работает артиллерия».

Затем боевые действия серьезно активизировались после 19 час. — снова завязался бой. После 20 час. «проснулся» запад, причем по мнению местных жителей, с этой стороны были слышны исходящие САУ.

К 21 час. велись активные перестрелки в районе Зайцево, а вскоре горловчане рассказали об одиночных запусках из РСЗО в районе Стальсбыта/Бессарабки. После 22 час. тяжелое продолжало греметь на северо- и юго-западе.

Ближе к полуночи и глубокой ночью были слышны крупнокалиберные пулеметы на участке от Майорска до Зайцево.