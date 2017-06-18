Три химзавода владельца «Стирола» возобновили работу

Химические заводы «Ривнеазот», «Северодонецкое объединение Азот» и черкасский «Азот», принадлежащие Дмитрию Фирташу, возобновили работу.

Об этом сообщили в пресс-службе Group DF. Как говорится в сообщении, черкасский «Азот» уже начал пусковые операции по возобновлению производства и к 20 июня планирует вывести на 100% мощности работу трех основных цехов – цеха карбамида, аммиачной селитры и карбамидо-аммиачной селитры. На «Ривнеазоте» и «Северодонецком объединении Азот» начинают подготовку к проведению пуско-наладочных работ, необходимых для запуска производства.

На предприятии уточнили, что по оценкам, «потребление внутреннего рынка в период осенней посевной составляет около 1,2 млн тонн азотных удобрений. Нынешние суммарные производственные мощности Черкасского «Азота», «Ривнеазота» и Северодонецкого объединения «Азот» составляют около 350 тыс. тонн удобрений в месяц, чего полностью достаточно, чтобы обеспечить потребности украинских аграриев к осенней посевной 2017 года».

Напомним, заводы простаивали несколько месяцев — с 7 марта — после прекращения поставок газа.

Запуску предприятий способствовало введение Межведомственной комиссией по международной торговле антидемпинговых пошлин на российские азотные удобрения в размере 31,84%.

Еще один химический гигант — концерн «Стирол» (Горловка), также входящий в состав Group DF, но недавно «национализированный» в «ДНР», по-прежнему простаивает.