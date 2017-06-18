Фронтовая Горловка: 80 % кровли нуждаются в ремонте, а подвалы жилых домов затапливаются грунтовыми водами

Об этом шла речь на заседании штаба по подготовке объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилищного фонда к грядущему отопительному сезону.

Как рассказал зам. главы горадминистрации Игорь Горбатов, в Горловке нуждается в ремонте 80% мягкой и шиферной кровли. Для полноценной подготовки к зиме городу необходимы материалы для выполнения кровельных работ. Также в ремонте нуждаются конструктивы домов, пострадавших от боевых действий.

Чиновник, курирующий сферу ЖКХ, заявил, что в связи с закрытием шахт остро стоит вопрос подтопления жилых домов грунтовыми водами. Также по его словам, нет посыпочного материала для зимнего содержания автомобильных дорог.

Остановился Горбатов и на проблеме лифтового хозяйства города. Как оказалось, на данный момент в нерабочем состоянии находится – 197 лифтов (193 пассажирских и 4 грузовых), из которых 152 лифта не работают длительное время. Для безопасной эксплуатации лифтов, отработавших нормативный срок (25 лет) необходимо выполнить модернизацию 379 лифтов.

Кроме того, по его мнению, существует острая необходимость в дополнительных вводах для стабильной работы инфраструктуры Горловки в зимних условиях.