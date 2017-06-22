Фронтовая Горловка: неблагодарный квартирант

В Никитовском районе задержан мужчина, похитившего вещи у горловчанки, предоставившей его семье частный дом для проживания.

Установлено, что потерпевшая пожалела молодую семейную пару с ребенком и пустила их пожить в своем доме бесплатно. Приехав однажды с проверкой, хозяйка обнаружила пропажу стиральной машины и попросила квартирантов съехать. После женщина обнаружила пропажу куртки и дубленки.

Впоследствии мужчина пояснил, что продал стиральную машинку, так как ему нужны были деньги. В то же время его сожительница заявила, что, якобы, не знала о деяниях мужа, а чужие вещи обнаружила уже на новом месте, разбирая сумки.