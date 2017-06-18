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В Волновахском районе местный житель продавал… гранатомет

Воскресенье, 18 июня, 2017

Сотрудникам Волновахского отдела полиции стало известно, что местный житель Ольгинки предлагает односельчанам приобрести боеприпасы по выгодной цене.

Полицейские совместно с работниками СБУ отправились на розыск мужчины. Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Донецкой области, вскоре он был задержан, когда подходил к своему дому, держа «товар» в руках. Кроме того, по месту жительства ранее судимого нарушителя правоохранители нашли сумку с патронами.

Впоследствии, полицейские узнали, что часть оружия мужчина прячет в парке, где были найдены два РПГ- 7.

В итоге у злоумышленника изъято четыре РПГ-22 та РПГ-7 и почти полтысячи патронов к автомату Калашникова.

На вопрос зачем ему боеприпасы мужчина ответил, что хотел продать их или обменять на алкоголь.



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