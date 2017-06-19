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Фронтовая Горловка: воскресенье прошло относительно спокойно

Понедельник, 19 июня, 2017

 

Горожане практически не сообщали о боевых действиях.

 

Днем некоторое время были слышны «бахи» на юго-западе. Также в течение дня неспокойно было на северо-востоке, но по словам местных жителей, взрывы к боям отношения не имели: «одна из сторон оборудовала позиции. Взрывали целый день. Копать не получается — камень». А вот после 22 час. на этом направлении «работали» минометы.

Снизилось количество обстрелов, в целом, по всей линии соприкосновения, хотя ситуация остается напряженной. Продолжаются бои под Авдеевкой и аэропортом, ночью активно боевые действия велись под Каменкой, зато на мариупольском направлении было значительно спокойнее обычного.

Также в некоторых населенных пунктах снова фиксируются проблемы с мобильной связью МТС-Украина. Так, нет сигнала в некоторых районах Макеевки и Донецка. В Горловке связь есть.

По некоторым данным из строя вышло оборудование мобильного оператора. Специалисты пытаются его восстановить.



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