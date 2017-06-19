Фронтовая Горловка: в Жованку протянут новую линию электропередач

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ВГА Донецкой области Павел Жебривский.

По его словам, Жованка уже почти год живет без электроснабжения. Для нужд 150 местных жителей работают 5 генераторов на бензине, на днях передан еще один — на дизельном топливе. С понедельника начинают работать бригады Торецкого РЭС — вести линию по местности, которая не простреливается напрямую.

«Новая линия позволит также подать электричество и на Бахмутку, и Пески», — уверен Жебривский.